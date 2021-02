Draghi premier spacca il centrodestra: Forza Italia gongola, Lega e FdI per il voto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Mario Draghi non è ancora premier ma già spacca il centrodestra, con Forza Italia che gongola e Lega e Fratelli d’Italia che chiedono comunque il voto. Salvini assicura che il centrodestra è compatto ma è tutto da vedere. Intanto per oggi è previsto un vertice alle 12.30 per fare il punto sull’incarico a Draghi, atteso al Colle alle 12. Certo è che per chi si è professato sovranista nelle file di Lega e FdI sarà complicato accettare un premier totalmente filo-Ue come l’ex numero uno della Bce. Salvini assicura: “centrodestra compatto” (ma è davvero così?) “Stamani ci troveremo. Se la stagione di Conte e Casalino è stata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Marionon è ancorama giàil, conchee Fratelli d’che chiedono comunque il. Salvini assicura che ilè compatto ma è tutto da vedere. Intanto per oggi è previsto un vertice alle 12.30 per fare il punto sull’incarico a, atteso al Colle alle 12. Certo è che per chi si è professato sovranista nelle file die FdI sarà complicato accettare untotalmente filo-Ue come l’ex numero uno della Bce. Salvini assicura: “compatto” (ma è davvero così?) “Stamani ci troveremo. Se la stagione di Conte e Casalino è stata ...

riotta : Beh, se la crisi finisce con Draghi premier al posto di Conte, secondo voi chi vince? - pietroraffa : Se #Draghi diventa premier, Renzi non solo scriverà 'La mossa del cavallo 2', ma lancerà direttamente una nuova ser… - ladyonorato : Diciamoci la verità: abbiamo bisogno di un premier che abbia l’autorevolezza e la competenza per contrastare l’impe… - agiusti2 : @987mies @LiutoGiusto NO. Visto l'età del futuro Premier ci saranno le milfone di Draghi - PaoloCaponetto : #Draghi premier sarebbe fuori gioco per il #Quirinale. Chi succederà a #Mattarella? -