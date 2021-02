Draghi Premier? Si fanno già i nomi dei possibili Ministri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri sera il Presidente della Camera Roberto Fico è salito al Quirinale per sancire di fatto la fine dell'esperienza di governo di Giuseppe Conte. Nessun accordo, nessun Conte ter e Mattarella ha convocato al Quirinale Mario Draghi. Sarà lui il nuovo Premier di un nuovo governo tecnico? Sta all'ex n° 1 di Banca d'Italia prima e Banca Centrale Europea poi accettare o meno l'incarico. In attesa della decisione, con Draghi che salirà al colle oggi, già circolano i nomi dei possibili Ministri come si legge sul sito Tgcom 24. La giornata di ieri, la fine di Conte Se l'obbiettivo di Matteo Renzi era togliere Conte da Palazzo Chigi, il leader di Italia Viva ci è riuscito in pieno. Ieri le accuse contro Renzi da parte di PD, M5S e opinionisti filo-Conte sulle sue pretese per salvare il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri sera il Presidente della Camera Roberto Fico è salito al Quirinale per sancire di fatto la fine dell'esperienza di governo di Giuseppe Conte. Nessun accordo, nessun Conte ter e Mattarella ha convocato al Quirinale Mario. Sarà lui il nuovodi un nuovo governo tecnico? Sta all'ex n° 1 di Banca d'Italia prima e Banca Centrale Europea poi accettare o meno l'incarico. In attesa della decisione, conche salirà al colle oggi, già circolano ideicome si legge sul sito Tgcom 24. La giornata di ieri, la fine di Conte Se l'obbiettivo di Matteo Renzi era togliere Conte da Palazzo Chigi, il leader di Italia Viva ci è riuscito in pieno. Ieri le accuse contro Renzi da parte di PD, M5S e opinionisti filo-Conte sulle sue pretese per salvare il ...

