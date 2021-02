Draghi: «Momento difficile, ma risorse straordinarie dall’Ue». Pd vuol convincere M5S al sì. Meloni: «Centrodestra si astenga» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Renzi esprime soddisfazione per l'incarico a Draghi. Berlusconi aspetta di ascoltare il presidente incariucato, mentre Giorgia Meloni chiede a tutto il Centrodestra di astenersi. Il Pd si dichiara per la governabilità Zingaretti si dice dispostoi a coinvincere i riottosi grillini e Leu. Ma nel M5S c'è ancora chi spera che un fallimento di Draghi possa rimettere in pista l'ipotesi del Conte ter. Ipotesi da scartare considerata la risolutezza di Mattarella, orientato a sciogliere le Camere se Draghi non dovesse riuscire Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Renzi esprime soddisfazione per l'incarico a. Berlusconi aspetta di ascoltare il presidente incariucato, mentre Giorgiachiede a tutto ildi astenersi. Il Pd si dichiara per la governabilità Zingaretti si dice dispostoi a coinvincere i riottosi grillini e Leu. Ma nel M5S c'è ancora chi spera che un fallimento dipossa rimettere in pista l'ipotesi del Conte ter. Ipotesi da scartare considerata la risolutezza di Mattarella, orientato a sciogliere le Camere senon dovesse riuscire

