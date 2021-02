Draghi, il primo dei 'Ciampi boys' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - La voce c'è anche nell'enciclopedia Treccani 'Ciampi boy' loc. s.le m. - Collaboratore e consigliere di Carlo Azeglio Ciampi; chi si ispira alla sua scuola". Ma l'espressione 'Ciampi boys' nasce negli anni '90 sui giornali per indicare quel gruppetto di economisti, a cominciare da Mario Draghi, lanciati nella vita pubblica da Carlo Azeglio Ciampi, allora governatore della Banca di Italia, poi super ministro del Tesoro nei governi Prodi e D'Alema, presidente del Consiglio e infine presidente della Repubblica. Draghi diventò direttore generale del Tesoro nel '91 su proposta del ministro del Tesoro Guido Carli (pare su suggerimento dell'allora numero uno della Banca centrale Ciampi, che gli diede personalmente la notizia e che lo aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - La voce c'è anche nell'enciclopedia Treccani 'boy' loc. s.le m. - Collaboratore e consigliere di Carlo Azeglio; chi si ispira alla sua scuola". Ma l'espressione '' nasce negli anni '90 sui giornali per indicare quel gruppetto di economisti, a cominciare da Mario, lanciati nella vita pubblica da Carlo Azeglio, allora governatore della Banca di Italia, poi super ministro del Tesoro nei governi Prodi e D'Alema, presidente del Consiglio e infine presidente della Repubblica.diventò direttore generale del Tesoro nel '91 su proposta del ministro del Tesoro Guido Carli (pare su suggerimento dell'allora numero uno della Banca centrale, che gli diede personalmente la notizia e che lo aveva ...

