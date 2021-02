Draghi, il piano: unire dal Pd alla Lega. Conte rifiuta ruoli nel nuovo governo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le contorsioni dei partiti all'appello di Sergio Mattarella, raccolto ieri mattina da Mario Draghi, sono appena iniziate. Il perimetro della maggioranza è il problema non risolto e che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le contorsioni dei partiti all'appello di Sergio Mattarella, raccolto ieri mattina da Mario, sono appena iniziate. Il perimetro della maggioranza è il problema non risolto e che...

... con un profilo tra il politico e il tecnico, sono molto alte per la futura squadra di Draghi: per ... È però noto anche il suo dispiacere, palesato pubblicamente, sul fatto che il piano è stato ...

DRAGHI, credo che sia da poco stato nominato professore per meriti sul campo, avrà molto da fare ... La paura, specie se costruita ad arte piano piano, in politica porta a fare cose inaccettabili. ...

Lo scrive Emma Bonino in un articolo su Linkiesta. "Più Europa sarà impegnata in questa sfida per un'Italia europea al fianco di Mario Draghi. E sono convinta che nel sostegno a questo Governo possa ...

Piaccia o meno, l’opzione-Draghi pare davvero essere l’unica in grado di evitare ... tutto il resto va in secondo piano, compresa la disillusione di chi sperava di costruire una nuova fase del ...

