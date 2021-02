Draghi fino al 2023? Difficile... M5S diviso, Cdx e Pd in imbarazzo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La strada del governo di alto profilo guidato da Mario Draghi e proposto al Paese dal Presidente Sergio Mattarella è in salita. O meglio, è in salita se la prospettiva è quella del 2023 ovvero di fine legislatura. Il Capo dello Stato ha fatto un lungo e drammatico... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La strada del governo di alto profilo guidato da Marioe proposto al Paese dal Presidente Sergio Mattarella è in salita. O meglio, è in salita se la prospettiva è quella delovvero di fine legislatura. Il Capo dello Stato ha fatto un lungo e drammatico... Segui su affaritaliani.it

chedisagio : Anche qualora il governo Draghi non ottenesse la fiducia in Parlamento, rimarrebbe in carica fino al voto. Ergo, sa… - LaStampa : M5S si sta già schierando, Fraccaro: “Volevamo solo Conte, coerenza fino in fondo”. Toninelli: “Mai con Draghi” - ilpost : Prima governatore della Banca d’Italia, poi presidente della BCE: #Draghi è stato celebrato come il salvatore dell’… - Antipatico_87 : RT @sarasarli: Ma tutti questi giornalari da #Cartabianca #DiMartedi #portaaporta che fanno appello al #m5s a votare #Draghi perche siamo… - PetraccaMario : RT @sarasarli: Ma tutti questi giornalari da #Cartabianca #DiMartedi #portaaporta che fanno appello al #m5s a votare #Draghi perche siamo… -