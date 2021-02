Draghi: emergenza-Italia, appello all’unità. Ministri: si parla di Renzi e Zingaretti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una delle ipotesi è che entrino nelgoverno i leader (si parla anche di Conte, ma sembra un'ipotesi remota), da Di Maio a Zingaretti o Orlando, Speranza e Renzi (ma lui smentisce e non vorrebbe il M5s). E c'è chi non esclude che possa entrare ndella compagine anche Forza Italia Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una delle ipotesi è che entrino nelgoverno i leader (sianche di Conte, ma sembra un'ipotesi remota), da Di Maio ao Orlando, Speranza e(ma lui smentisce e non vorrebbe il M5s). E c'è chi non esclude che possa entrare ndella compagine anche Forza

lucianonobili : Il nostro Paese affronta una clamorosa emergenza, sanitaria ed economica. E ha grandi opportunità da cogliere. Pret… - vladiluxuria : Con #Draghi che destino avrà la legge contro la #omobitransfobia? Il professor Draghi non si è mai espresso su ques… - you_trend : ?? Mario #Draghi al #Quirinale: la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione, ed… - vitalbaa : @LorenzoCast89 Attenzione: se Draghi vuole concentrarsi sull’economia, deve cedere al Ministro della Salute la gest… - FranzvonFlach90 : RT @GrazianoMereu: Ma come, la pandemia e l'emergenza erano motivi per contestare la crisi ed ora non vogliono votare la fiducia a Draghi,… -