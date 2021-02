Draghi è il capolavoro, da riconoscere, di Renzi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Che fatica ammetterlo. Bastava guardare gli sguardi smarriti dei politici. E di molti conduttori e opinionisti di fronte all’annuncio dell’incarico a Mario Draghi. Invece di manifestare soddisfazione per l’autorevolezza della persona più conosciuta e apprezzata al mondo sono partite le analisi da retrobottega che nascondono profondi rancori, l’acido di voltastomaco, l’insana insopportazione, il mandar giù il boccone indigesto per quello che si è rivelato il capolavoro di Matteo Renzi. Quasi allo scoccare della mezzanotte c’era chi dissertava sulla fine della politica. E ripetevano il loro teorema ossessivamente, convinti di aver trovato il filone, quello giusto, per condannare le magnifiche sorti e progressive dell’ex premier. Bersagliavano Maria Elena Boschi sulle conferenze di Renzi d’Arabia, sul perché e per come, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Che fatica ammetterlo. Bastava guardare gli sguardi smarriti dei politici. E di molti conduttori e opinionisti di fronte all’annuncio dell’incarico a Mario. Invece di manifestare soddisfazione per l’autorevolezza della persona più conosciuta e apprezzata al mondo sono partite le analisi da retrobottega che nascondono profondi rancori, l’acido di voltastomaco, l’insana insopportazione, il mandar giù il boccone indigesto per quello che si è rivelato ildi Matteo. Quasi allo scoccare della mezzanotte c’era chi dissertava sulla fine della politica. E ripetevano il loro teorema ossessivamente, convinti di aver trovato il filone, quello giusto, per condannare le magnifiche sorti e progressive dell’ex premier. Bersagliavano Maria Elena Boschi sulle conferenze did’Arabia, sul perché e per come, ...

Intanto i fan renziani hanno festeggiato stappando champagne alla notizia della convocazione di Draghi al Quirinale, brindando al 'capolavoro' del loro Matteo, considerato il più abile politico ...

Alla fine l’Italia, volente o nolente si affida un’altra volta a un tecnico. I giornali scriveranno tutti che è arrivata “l’ora di Draghi”, ma in realtà bisognerebbe titolare molto più semplicemente ( ...

Intanto i fan renziani hanno festeggiato stappando champagne alla notizia della convocazione di Draghi al Quirinale, brindando al 'capolavoro' del loro Matteo, considerato il più abile politico ...

Alla fine l'Italia, volente o nolente si affida un'altra volta a un tecnico. I giornali scriveranno tutti che è arrivata "l'ora di Draghi", ma in realtà bisognerebbe titolare molto più semplicemente ( ...