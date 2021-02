Draghi arrivato al Quirinale Renzi | è il momento dei costruttori | sostenere Draghi Crimi | M5s non lo voterà Maggioranza da costruire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'ex presidente della Bce è ala colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cartagiocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto dell'esploratore' Roberto Fico è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica. Nel M5s si adombra la possibilità di una spaccatura interna. Per Meloni «è meglio il voto», Salvini avverte: «No pregiudizi suma orizzonte è voto». Apre Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l'ex presidente della Bce.plaude a Mattarella. Zingaretti attacca Iv e dichiara che il Pd è «pronto al confronto per il bene del Paese»

MediasetTgcom24 : Mario Draghi è arrivato al Quirinale

12.03al Quirinale da Mattarella Marioal Quirinale dove è stato convocato dal presidente Mattarella L'ex presidente della Bce e della Banca d'Italia presumibilmente riceverà l'incarico per tentare la formazione del ...Marioal Quirinale intorno alle 11.55 per l'incontro con Sergio Mattarella che, come annunciato ieri, intende affidargli l'incarico di 'formare un governo che faccia fronte con ...Mario Draghi è arrivato al Quirinale per il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la crisi del governo Conte e la rottura definitiva di ieri fra Italia Viva e la maggiora ...