Draghi accetta l' incarico Vincere la pandemia

TgLa7 : #Draghi accetta l'incarico di formare il nuovo governo con riserva - MediasetTgcom24 : Governo, Draghi accetta l'incarico con riserva - sole24ore : #Crisidigoverno, incarico a #Draghi che accetta con riserva. Segui la diretta @sole24ore - nonstop9981 : Crisi governo, Draghi accetta l'incarico: 'Vincere pandemia e rilanciare il Paese'. LIVE | Sky TG24 - MilenaLazzaroni : RT @franzrusso: #Draghi accetta con riserva l'incarico di formare un 'governo di alto profilo'. E siamo sicuri sarà così. Speriamo che la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi accetta

Il profsi è riservato di accettare ", è la dichiarazione del Quirinale letta dal segretario generale Ugo Zampetti rilasciata dopo un'ora e dieci di colloquio tra Mattarella e. "...si recherà prima alla Camera e poi al Senato. Ora - come scritto qui - il premier incaricato avvierà una serie di "piccole consultazioni" informali con i rappresentanti dei partiti per capire ...Sono fiducioso che dal confronto con i partito e dal dialogo con le forze sociali emerga unità " Al termine del colloquio con il Presidente della repubblica Sergio Mattarella l’ex Presidente della BCE ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.