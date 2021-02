Draghi a Chigi: sorride Iv. Fallita la linea Bettini-Zingaretti, FI torna in campo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’era Conte sembra essersi conclusa: con Mario Draghi a Chigi, chi ne esce vincitore e chi ne esce sconfitto? Draghi e Tria (Getty Images)Sicuramente il vincitore, almeno politicamente, di questa grande battaglia è Matteo Renzi. E’ realistico pensare che questo fosse il disegno migliore immaginato all’inizio della crisi, Conte a casa e governo Draghi. Possiamo dire che ai renziani solo un nome vada meglio di quello di Matteo Renzi, e quello è Mario Draghi. Anche il Pd avrebbe potuto rivendicare un passivo successo alla fine di questi giorni di consultazioni, il nome dell’ex governatore della Bce rappresenterebbe una garanzia anche per i dem. Sarebbe, perchè la linea di azione studiata da Zingaretti-Bettini ha fallito. Si sono legati ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’era Conte sembra essersi conclusa: con Mario, chi ne esce vincitore e chi ne esce sconfitto?e Tria (Getty Images)Sicuramente il vincitore, almeno politicamente, di questa grande battaglia è Matteo Renzi. E’ realistico pensare che questo fosse il disegno migliore immaginato all’inizio della crisi, Conte a casa e governo. Possiamo dire che ai renziani solo un nome vada meglio di quello di Matteo Renzi, e quello è Mario. Anche il Pd avrebbe potuto rivendicare un passivo successo alla fine di questi giorni di consultazioni, il nome dell’ex governatore della Bce rappresenterebbe una garanzia anche per i dem. Sarebbe, perchè ladi azione studiata daha fallito. Si sono legati ...

