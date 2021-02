Draghi a Chigi. Centro-destra al bivio. Cinque Stelle al muro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «L'Italia ha bisogno di risposte all'altezza della situazione». Con queste parole Mario Draghi si è rivolto al Paese per comunicare di aver accettato l'incarico dal Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo. Accettezione con riserva, come prevede la prassi, alla vigilia del via agli incontri con i vari partiti del Parlamento. Partiti cui spetta il compito, necessario per la vita di questo governo tecnico, di sostenerlo con i voti. Una scelta che ha creato unione di intenti, ma anche profonde spaccature. Il Centrodestra infatti sembra aver trovato una linea comune, mettendo per un attimo da parte l'idea del voto anticipato come unica soluzione possibile all'uscita della crisi. «Andremo a sentire i programmi e i progetti di Draghi, poi decideremo» ha detto Matteo Salvini prima dell'inizio del ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «L'Italia ha bisogno di risposte all'altezza della situazione». Con queste parole Mariosi è rivolto al Paese per comunicare di aver accettato l'incarico dal Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo. Accettezione con riserva, come prevede la prassi, alla vigilia del via agli incontri con i vari partiti del Parlamento. Partiti cui spetta il compito, necessario per la vita di questo governo tecnico, di sostenerlo con i voti. Una scelta che ha creato unione di intenti, ma anche profonde spaccature. Ilinfatti sembra aver trovato una linea comune, mettendo per un attimo da parte l'idea del voto anticipato come unica soluzione possibile all'uscita della crisi. «Andremo a sentire i programmi e i progetti di, poi decideremo» ha detto Matteo Salvini prima dell'inizio del ...

