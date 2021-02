Dr Rocco | le nuove conversazioni social di Rocco Siffredi sulla sessualità femminile

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Com’è cambiata la sessualità femminile? Che cosa stimola il desiderio e cosa, invece, lo inibisce? E ancora: cosa influenza nelle donne le odierne fantasie, definisce i nuovi codici dell’erotismo, crea tabù persistenti a tutte le età di cui varrebbe la pena liberarsi per una sessualità più appagante e serena? Questi e tanti altri interrogativi saranno al centro delle conversazioni di Rocco Siffredi, alias Dr. Rocco, in 12 nuovi appuntamenti in live streaming che per tutto il 2021, una volta al mese, vedranno il celebre pornoattore e produttore confrontarsi con degli special guest scelti nel mondo delle professioni e delle arti. Obiettivo: scoprire come la cultura, la moda, la cosmesi, il linguaggio, i media, l’arte, possano influenzare anche l’approccio individuale al sesso.