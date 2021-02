Dopo 50 anni restituisce reperto trafugato a Pompei: "Mi vergogno di ciò che ho fatto" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Cinquanta anni fa ho asportato da un edificio questo frammento. Me ne vergogno e lo restituisco al proprietario. Scusate”. Queste le parole usate da un cittadino, rimasto anonimo, che ha restituito alla Sovrintendenza archeologica di Pompei un reperto sottratto mezzo secolo fa. Si tratta di un frammento di antefissa (elemento della copertura dei tetti posto sulla testata delle travi del tetto o a occlusione dei canali terminali delle tegole negli edifici greci, etruschi e romani, ndr) che ritrae il volto di una donna in terracotta e che solitamente rappresenta una parte sporgente decorativa dei tetti delle domus antiche. Il reperto è stato fotografato insieme al biglietto di scuse e la foto è stata pubblicata su Instagram dal direttore generale ad interim della Soprintendenza, Massimo Osanna, che ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Cinquantafa ho asportato da un edificio questo frammento. Me nee lo restituisco al proprietario. Scusate”. Queste le parole usate da un cittadino, rimasto anonimo, che ha restituito alla Sovrintendenza archeologica diunsottratto mezzo secolo fa. Si tratta di un frammento di antefissa (elemento della copertura dei tetti posto sulla testata delle travi del tetto o a occlusione dei canali terminali delle tegole negli edifici greci, etruschi e romani, ndr) che ritrae il volto di una donna in terracotta e che solitamente rappresenta una parte sporgente decorativa dei tetti delle domus antiche. Ilè stato fotografato insieme al biglietto di scuse e la foto è stata pubblicata su Instagram dal direttore generale ad interim della Soprintendenza, Massimo Osanna, che ha ...

