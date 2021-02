Docenti Italiani, buone capacità di insegnamento ma quelli di matematica più efficaci. Lo studio Fondazione Agnelli ed Invalsi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Fondazione Agnelli ha reso noti i risultati di una ricerca dal titolo "Osservazioni in classe", ideato e realizzato in collaborazione Invalsi. Il lavoro quotidiano in aula di un campione di oltre 1600 insegnanti di italiano e matematica, alle primarie e alle medie in 207 Istituti comprensivi in tutta Italia, è stato messo sotto la lente d'ingrandimento per comprendere al meglio lo "stato dell'arte" dell'insegnamento in Italia fino al primo ciclo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Laha reso noti i risultati di una ricerca dal titolo "Osservazioni in classe", ideato e realizzato in collaborazione. Il lavoro quotidiano in aula di un campione di oltre 1600 insegnanti di italiano e, alle primarie e alle medie in 207 Istituti comprensivi in tutta Italia, è stato messo sotto la lente d'ingrandimento per comprendere al meglio lo "stato dell'arte" dell'in Italia fino al primo ciclo. L'articolo .

