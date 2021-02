Digitalizzazione | un’occasione da 46 miliardi che non possiamo perdere 

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nell’ultima bozza del Recovery Plan italiano ci sono ben 46di euro destinati ai progetti di. Cioè più di un quinto del totale dei progetti, che supera i 222. Semplificazione, transizione 4.0, fibra ottica, 5G, sistemi satellitari: quei 46riguardano questo e molto altro. Misure urgenti per il Paese, per il suo sviluppo e per la sua sicurezza. Laè la seconda delle sei missioni individuate per ammontare delle risorse allocate: davanti a essa c’è, infatti, soltanto il capitolo dedicato a rivoluzione verde e transizione ecologica. La missione si struttura in tre componenti. La prima riguarda le infrastrutture, fisiche e non, dalla rete ferroviaria ai porti fino alla banda larga. La seconda concerne invece la pubblica amministrazione, con ...