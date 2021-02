Didattica a Distanza, Rusconi Indignato: ha Rovinato i Nostri Ragazzi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente per il Lazio dell’Associazione nazionale presidi, Mario Rusconi, parla delle conseguenze portate dalla DaD in un’intervista a “Di Più”. Rusconi afferma che la Didattica a Distanza “dopo tutti questi mesi ha Rovinato i Nostri Ragazzi“. “Li priva di una componente fondamentale del loro sviluppo e cioè quella che i sociologi chiamano gruppalità” continua. Leggi su youreduaction (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente per il Lazio dell’Associazione nazionale presidi, Mario, parla delle conseguenze portate dalla DaD in un’intervista a “Di Più”.afferma che la“dopo tutti questi mesi ha“. “Li priva di una componente fondamentale del loro sviluppo e cioè quella che i sociologi chiamano gruppalità” continua.

