Deposito illecito di rifiuti | denunciato il titolare di un’azienda irpina

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hannoildiagricola di Aquilonia, ritenuto responsabile del reato di “incontrollato di”. Il deferimento è scattato a seguito di un controllo all’azienda, eseguito unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Volturara. Nel corso delle verifiche, all’interno di un armadietto metallico della “stanza dei veleni”, i Carabinieri hanno rinvenuto dei prodotti fitosanitari che, come riportato sulle relative confezioni, potevano essere utilizzati, immagazzinati e venduti fino al 2017, dopodiché dovevano essere smaltiti, comepericolosi, presso siti autorizzati. Alla luce delle evidenze emerse, i citati prodotti sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Deposito illecito

