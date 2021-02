Denaro su Capri Holdings | festeggia la trimestrale

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,54%. Il gruppo che controlla i marchi come Michael Kors, Versace e Jimmy Choo ha chiuso il terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2021 con un utile netto in calo a 179 milioni di dollari da 210 milioni dello stesso periodo di un anno prima. Su base adjusted, l’EPS si è attestato a 1,65 dollari ampiamente sopra gli 1,01 dollari stimati dagli analisti. I ricavi sono diminuiti del 17,1% a 1,3 miliardi di dollari. Comparando l’andamento del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +1,19%, rispetto a -0,54% ...