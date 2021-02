Deliberate dalla Giunta le intitolazioni a Rosario Livantino e Giovanni Palatucci

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha deliberato questa mattina l’intitolazione al magistratoAngelodel tratto di strada che collega via Antonio Abete e via Mura della Caccia e l’intitolazione all’avvocato e funzionario di Pubblica Sicurezzadella parte del’immobile ex scuola media Moscati costituita da quattro appartamenti e destinata ad attività sociali. Il magistratoAngelo(Canicattì, 3 ottobre 1952 – Agrigento, 21 settembre 1990) fu assassinatoStidda mentre si recava, senza scorta, in tribunale. La sua attività di magistrato fu contrassegnata dai numerosi colpi inferti della mafia, attraverso lo strumento dei beni ...

Ultime Notizie dalla rete : Deliberate dalla

LabTV

... le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazionimaggioranza ...... propone " depennandotoponomastica il generale Cadorna, l'uomo il cui nome significa Caporetto, ma soprattutto su cui grava il peso di aver pianificato e realizzatostragi di ...Benevento – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha deliberato questa mattina l’intitolazione al magistrato Rosario Angelo Livantino del tratto di strada che collega via Anton ...Genova - Oltre un milione per i ripascimenti delle spiagge di 59 Comuni della costa ligure. A tanto ammonta lo stanziamento deliberato dalla giunta regione, su proposta dell'assessore al Demanio, Marc ...