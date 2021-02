Dayanne Mello ha appena abbandonato la casa del Gf Vip: svelate le cause della morte del fratello 27enne (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A darne notizia, il fratello Juliano La notizia della morte di Lucas è stata data questa mattina dal fratello maggiore Juliano Mello, che nelle ultime settimane aveva anche sentito la sorella Dayane in diretta dalla casa. La condivisione di una foto di famiglia con i fratelli tatuati allo stesso modo è stata ripresa anche dalla pagina ufficiale Instagram della prima finalista del Gf Vip. Lo staff ha avuto cura di specificare che la ragazza era ancora ignara di tutto e che sarebbe stata presto informata. Infatti, dopo nemmeno un paio di ore, l'annuncio del programma su pagina social: "Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla casa di “Grande fratello Vip” per motivi familiari". Dayane ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A darne notizia, ilJuliano La notiziadi Lucas è stata data questa mattina dalmaggiore Juliano, che nelle ultime settimane aveva anche sentito la sorella Dayane in diretta dalla. La condivisione di una foto di famiglia con i fratelli tatuati allo stesso modo è stata ripresa anche dalla pagina ufficiale Instagramprima finalista del Gf Vip. Lo staff ha avuto cura di specificare che la ragazza era ancora ignara di tutto e che sarebbe stata presto informata. Infatti, dopo nemmeno un paio di ore, l'annuncio del programma su pagina social: "Dayaneè uscita momentaneamente dalladi “GrandeVip” per motivi familiari". Dayane ...

