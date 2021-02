Dayane Mello rivela alla figlia Sofia la morte dello zio: lo sconvolgente dettaglio nel disegno della bambina (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dayane Mello ha vissuto nella Casa del GF Vip uno dei momenti più dolorosi di tutta la sua vita. La morte del fratello Lucas ha travolto lei e tutti gli abitanti del loft di Cinecittà, i quali si sono stretti attorno alla modella brasiliana dandole tutto il loro appoggio morale e non solo. Dayane Mello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha vissuto nella Casa del GF Vip uno dei momenti più dolorosi di tutta la sua vita. Ladel fratello Lucas ha travolto lei e tutti gli abitanti del loft di Cinecittà, i quali si sono stretti attornomobrasiliana dandole tutto il loro appoggio morale e non solo.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

