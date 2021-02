D’Amato: vaccini over 80, superata quota 150mila prenotazioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Nel Lazio alle ore 12 abbiamo superato la quota delle 150mila prenotazioni ovvero un anziano su tre ha gia’ la prima e la seconda dose prenotata, conosce il luogo e la data a soli due giorni da attivazione servizio un risultato importante. C’e’ stato un avvio in salita, ma il sistema ora e’ entrato a pieno regime.” “Abbiamo anche superato la quota delle 80mila doppie vaccinazioni somministrate e sono poco piu’ di 2mila le richieste degli over 80 per il vaccino domiciliare che sono state inviate alle rispettive Asl per attivare le Uscar o il medico di medicina generale dell’assistito, qualora avesse aderito alla campagna vaccinale”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Nel Lazio alle ore 12 abbiamo superato ladelleovvero un anziano su tre ha gia’ la prima e la seconda dose prenotata, conosce il luogo e la data a soli due giorni da attivazione servizio un risultato importante. C’e’ stato un avvio in salita, ma il sistema ora e’ entrato a pieno regime.” “Abbiamo anche superato ladelle 80mila doppie vaccinazioni somministrate e sono poco piu’ di 2mila le richieste degli80 per il vaccino domiciliare che sono state inviate alle rispettive Asl per attivare le Uscar o il medico di medicina generale dell’assistito, qualora avesse aderito alla campagna vaccinale”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio

