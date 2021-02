Dal possibile approdo al Milan alla firma col Liverpool, Kabak: “Sono nella mia squadra del cuore…” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sorride il Liverpool e sorride Jurgen Klopp che finalmente risolve i problemi legati all'assenza di difensori dopo l'infortunio di gran parte del pacchetto arretrato - Van Dijk su tutti - con l'approdo di Ozan Kabak, ex Schalke 04. Il classe 2000 ha parlato ai canali ufficiali del club nella primissima intervista da nuovo calciatore del club di Anfield.Kabak e il sogno realizzatocaption id="attachment 1088843" align="alignnone" width="784" Liverpool Kabak (Twitter Liverpool)/caption"Il Liverpool è stata la mia squadra d'infanzia quindi ho sempre voluto venire qui", ha ammesso Kabak. "Giocare in questo fantastico stadio di fronte a fan incredibili. Era un sogno che ho sempre avuto e finalmente si è ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sorride ile sorride Jurgen Klopp che finalmente risolve i problemi legati all'assenza di difensori dopo l'infortunio di gran parte del pacchetto arretrato - Van Dijk su tutti - con l'di Ozan, ex Schalke 04. Il classe 2000 ha parlato ai canali ufficiali del clubprimissima intervista da nuovo calciatore del club di Anfield.e il sogno realizzatocaption id="attachment 1088843" align="alignnone" width="784"(Twitter)/caption"Ilè stata la miad'infanzia quindi ho sempre voluto venire qui", ha ammesso. "Giocare in questo fantastico stadio di fronte a fan incredibili. Era un sogno che ho sempre avuto e finalmente si è ...

