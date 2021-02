Dagli stand nelle piazze più famose al mondo riprodotte in 3D fino ai nuovi incentive esperienziali green: ecco come Target Motivation punta a rinnovare gli eventi digitali e in presenza nel 2021. (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Venezia, 3 febbraio 2021) - Dopo diversi meeting e congressi organizzati con successo nel 2020, ora l'agenzia pensa a come rendere sempre più emozionanti gli eventi online, con la sua piattaforma Engage 3D e, al contempo, a nuovi format per quelli in presenza. Diversi eventi virtuali realizzati con successo e migliaia di persone da tutto il mondo collegate contemporaneamente: ecco come Anche per il 2021 si conferma il trend positivo dell'agenzia, con diversi progetti già in cantiere, digitali e non: fra tutti, citiamo il Kick Off Meeting online per un'azienda chiave nel settore high-tech e i nuovi congressi virtuali del mondo farmaceutico, sulla scia di quelli già ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Venezia, 3 febbraio) - Dopo diversi meeting e congressi organizzati con successo nel 2020, ora l'agenzia pensa arendere sempre più emozionanti glionline, con la sua piattaforma Engage 3D e, al contempo, aformat per quelli in. Diversivirtuali realizzati con successo e migliaia di persone da tutto ilcollegate contemporaneamente:Anche per ilsi conferma il trend positivo dell'agenzia, con diversi progetti già in cantiere,e non: fra tutti, citiamo il Kick Off Meeting online per un'azienda chiave nel settore high-tech e icongressi virtuali delfarmaceutico, sulla scia di quelli già ...

