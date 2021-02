Da Washington DC a Berlino, Sapelli spiega chi vuole Draghi a Chigi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con l’incarico conferito a Mario Draghi dal Presidente della Repubblica Italiana per tentare di dar vita a un nuovo governo parlamentare, si può porre termine a un ciclo della circolazione disgregata in corso delle classi politiche italiane nel tempo della pandemia, nella deflazione e nella caduta degli investimenti diretti alla crescita e a favore, invece, di quelli diretti alla riproduzione del solo consenso politico. La stampa internazionale continuava ormai da tempo a sottolineare che la crisi decisionale e strategica italiana poneva a rischio ciò che si potrebbe generare grazie alla avvenuta mutualizzazione del debito. Una mutualizzazione che potrebbe essere l’inizio di una politica di investimenti in capitale fisso, generatori di profitto e di lavoro, iniziando in tal modo a prevenire gli effetti sociali devastanti della crisi pandemica. Salvezza sanitaria, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con l’incarico conferito a Mariodal Presidente della Repubblica Italiana per tentare di dar vita a un nuovo governo parlamentare, si può porre termine a un ciclo della circolazione disgregata in corso delle classi politiche italiane nel tempo della pandemia, nella deflazione e nella caduta degli investimenti diretti alla crescita e a favore, invece, di quelli diretti alla riproduzione del solo consenso politico. La stampa internazionale continuava ormai da tempo a sottolineare che la crisi decisionale e strategica italiana poneva a rischio ciò che si potrebbe generare grazie alla avvenuta mutualizzazione del debito. Una mutualizzazione che potrebbe essere l’inizio di una politica di investimenti in capitale fisso, generatori di profitto e di lavoro, iniziando in tal modo a prevenire gli effetti sociali devastanti della crisi pandemica. Salvezza sanitaria, ...

