Da San Siro a San Siro | in due settimane | la Juventus ha ristabilito le gerarchie

juventusfc : FT | Il primo round è nostro ???? A San Siro decide la doppietta di @Cristiano ?? Bravi, ragazzi ?? #InterJuve [1-2… - juventusfc : 26' |?| GOOOOOL DI RONALDO! Rigore perfetto di @Cristiano, potente e preciso sotto la traversa. Pari a San Siro!… - EzioGreggio : Le pere raccolte a Febbraio a San Siro sono più buone... ooohhh se sono più buone @juventusfc @Cristiano… - mariellagambar1 : RT @juventusfc: Metti una sera a San Siro ?? Le foto più belle di #InterJuve sono qui: - ExchangeGCBTC : RT @juventusfc: Metti una sera a San Siro ?? Le foto più belle di #InterJuve sono qui: -

Ultime Notizie dalla rete : San Siro

Oggi capita con naturalezza, come la sua sostituzione ieri a. Ronaldo non ha gradito, è uscito scuro e teso, ma è uscito in silenzio. E' infine evidente un coinvolgimento maggiore nella ...La Juventus si è aggiudicata il primo round delle semifinali di Coppa Italia , ha battuto l 'Inter ariscattando la sconfitta di sedici giorni prima in campionato e ponendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. A tenere banco in casa bianconera, però, è un piccolo caso. Evidente il ...Oltre mille tifosi dell’Inter si sono radunati all’esterno dello stadio San Siro a Milano per incitare la squadra nerazzurra impegnata contro la Juventus nella semifinale d’andata della Coppa Italia.Poco dopo su un cross dalla sinistra del neo entrato Perisic, prova la mezza girata volante di sinistro Barella ma la palla termina di poco al lato La Juve reagisce, al 18' su corta respinta della dif ...