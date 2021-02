Da Bertolaso al bando per i volontari | in Lombardia è bufera sui vaccini anti-Covid

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Inmancano medici e infermieri per la campagna vaccinali e le Ats aprono unper reclutare: per Fials si tratta di “un pericoloso controsenso”. Giuseppe Carbone, segretario generale della Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (Fials), commenta con molta durezza illanciato dalle Ats lombarde per trovare personale a costo zero per le vaccinazioni. “Se una regione pensa di risolvere così la carenza di personale sanitario, sbaglia di grosso e non vorremmo che aprisse la strada ad altre iniziative simili”, dice. “Intanto perché il lavoro si paga, ma soprattutto perché si tratta di un lavoro delicato e di alta precisione, che comporta una responsabilità su più livelli: sia per chi lo svolge, sia verso chi è sottoposto alla somministrazione. Solo un contratto può fornire le sacrosante ...

L'agenzia per il farmaco ha pubblicato il 22 gennaio scorso ilper lo studio clinico sugli ... è quanto ha detto Guido, nuovo consulente della Lombardia per la campagna vaccinale ...Intanto, in attesa che vengano allestite le prime Primule - ilè stato prorogato fino a ... La Lombardia, che partirà il 24, va oltre e annuncia - per voce di Guido, nuovo consulente per ...Il coordinatore Del Castillo: «Patto su formazione e polizze. Non possono imporci di rinunciare al percorso di studi per partecipare alla campagna» ...Pressing di Speranza sui monoclonali. Atteso vertice con le Regioni per il piano vaccini. Bertolaso: in Lombardia finiremo entro giugno. Zaia intende muoversi autonomamente sul mercato (ANSA) ...