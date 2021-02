Cristiano Malgioglio ha tre figli segreti, ecco chi sono Omara, William e Riccardo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Di Cristiano Malgioglio sappiamo praticamente tutto grazie ai suoi racconti, ma ci sono degli aneddoti che neanche lui racconta molto volentieri. Nonostante gli piaccia provocare è raro che decida di aprirsi e raccontare seriamente la sua vita privata. Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi televisivi più amati del momento. Con il suo carattere esuberante è riuscito a conquistare il pubblico sin dalle sue prime apparizioni televisive. Nonostante il noto personaggio Cristiano Malgioglio è sicuramente una persona molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata. Sappiamo che attualmente è fidanzato con un nutrizionista di 38 anni che vive a Istanbul. Intervistato dal settimanale Chi Cristiano ha raccontato che si è trattato di un vero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Disappiamo praticamente tutto grazie ai suoi racconti, ma cidegli aneddoti che neanche lui racconta molto volentieri. Nonostante gli piaccia provocare è raro che decida di aprirsi e raccontare seriamente la sua vita privata.è uno dei personaggi televisivi più amati del momento. Con il suo carattere esuberante è riuscito a conquistare il pubblico sin dalle sue prime apparizioni televisive. Nonostante il noto personaggioè sicuramente una persona molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata. Sappiamo che attualmente è fidanzato con un nutrizionista di 38 anni che vive a Istanbul. Intervistato dal settimanale Chiha raccontato che si è trattato di un vero ...

kim_tiddies : ho voglia di diventare cristiano Malgioglio per un giorno, non so perché. CHISSÀ COME STA ZIA MALGY - oreotorinco : un mio 'amico' dell'uni ha appena usato l'espressione 'ma che cristiano malgioglio' perché un prof non ha ancora pu… - savvucciu : @bladistic Cristiano Malgioglio - serena98_ : Fuori dalla classifica, perché hanno ottenuto 0 voti, troviamo Fausto Leali, Franceska Pepe, Matilde Brandi, Stefan… - HnnIbl1 : @SkyTG24 Ahaaahhaaaaahhhaaha... tutti a coordinare i piani vaccini, (Arcuri, Bertolaso) e poi non c'abbiamo i soldi… -