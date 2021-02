Crisi post-Covid | si può ripartire dalla sanità?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Governance nazionale, politiche di acquisto ma anche politiche industriali e attività di reshoring e, non da ultimo,digitale. Sono questi i pilastri fondanti della proa presentata alla commissione Affari sociali della Camera in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza, meglio noto come Pnrr, il quale rappresenta il programma di investimenti che l’Italia dovrà proporre alla Commissione europea nell’ambito del Next generation Eu. E rappresentano inoltre gli elementi chiave che, secondo Enrique Häusermann – presidente di Egualia (già Assogenerici) – non possono mancare per una ripresa che sia stabile e di lungo periodo e che, non da ultimo, garantisca “una reale e consapevole ripartenza non solo del comparto sanitario e farmaceutico, ma anche dell’intero Paese”. MODELLI SANITARI RESILIENTI Del resto, i player sanitari e farmaceutici ...