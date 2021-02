Crisi, Meloni: 'FdI non sosterrà governo Draghi, si torni al voto' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d'Italia al governo Draghi'. Lo ha scritto su Facebook Giorgia Meloni, sottolineando che 'gli italiani ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 febbraio 2021) 'Non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d'Italia al'. Lo ha scritto su Facebook Giorgia, sottolineando che 'gli italiani ...

