Crisi governo, le news di oggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “È sufficiente ripercorrere le dichiarazioni delle ultime settimane per individuare chi ha invocato Draghi e chi ha dichiarato ‘con fuori Conte, si può parlare di tutto’. Si tratta di Renzi, Berlusconi e Salvini. Persone che hanno dato prova di quanto tengano solo alla moltiplicazione delle proprie poltrone e al proprio potere. Sono gli stessi che hanno accusato i parlamentari del M5S di essere poveracci senza arte né parte pronti a ingoiare di tutto pur di non andare a votare. Abbiamo dimostrato esattamente il contrario. Il M5S non voterà la fiducia a Draghi”. Lo scrive su Fb la senatrice del M5s, Barbara Lezzi. Tornando in casa M5s, la prima reazione a un possibile Esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce è invece stata decisamente gelida. “Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l’unico governo ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “È sufficiente ripercorrere le dichiarazioni delle ultime settimane per individuare chi ha invocato Draghi e chi ha dichiarato ‘con fuori Conte, si può parlare di tutto’. Si tratta di Renzi, Berlusconi e Salvini. Persone che hanno dato prova di quanto tengano solo alla moltiplicazione delle proprie poltrone e al proprio potere. Sono gli stessi che hanno accusato i parlamentari del M5S di essere poveracci senza arte né parte pronti a ingoiare di tutto pur di non andare a votare. Abbiamo dimostrato esattamente il contrario. Il M5S non voterà la fiducia a Draghi”. Lo scrive su Fb la senatrice del M5s, Barbara Lezzi. Tornando in casa M5s, la prima reazione a un possibile Esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce è invece stata decisamente gelida. “Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l’unico...

L'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi certifica in modo definitivo il 'decesso di un ceto politico incapace di tutto' . È netto il giudizio di Massimo Cacciari sugli sviluppi della crisi di governo. Anche su questo tema, infatti, il filosofo non si fa particolari problemi a parlare in modo diretto non risparmiando critiche, anche piuttosto dure, non solo alla nostra classe ...

Aderisce con slancio alla prospettiva di un governo guidato dall'ex governatore di Bankitalia , accusato da Orlando di essere la 'causa del fallimento della politica' in questa crisi di governo. 'Ora ...

Il governatore dell'Emilia Romagna sul possibile futuro presidente del Consiglio: "E' chiaro però che perde forza la politica" ...

“Conte ha giocato male, non è un politico e si vede”: così Matteo Renzi si è scagliato contro l’ex premier, commentando con i suoi le ultime novità sulla crisi di governo, arrivata a una svolta dopo i ...

