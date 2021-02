Crisi di governo, ultime notizie. Salvini: “Draghi? Ci siamo per un governo che dica sì alle idee della Lega” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 3 febbraio Crisi DI governo NEWS – Dopo una giornata di intense consultazioni che sono andate avanti fino alle 17, il presidente della Camera è salito al Quirinale per riferire a Mattarella l’esito del mandato esplorativo. Il capo dello Stato, preso atto delle divergenze insormontabili tra i componenti della ex maggioranza di governo, ha convocato per questa mattina (ore 12) al Quirinale Mario Draghi, a cui conferirà l’incarico di formare un nuovo esecutivo. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sulla Crisi di governo. Crisi DI ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021)di, ledi oggi 3 febbraioDINEWS – Dopo una giornata di intense consultazioni che sono andate avanti fino17, il presidenteCamera è salito al Quirinale per riferire a Mattarella l’esito del mandato esplorativo. Il capo dello Stato, preso atto delle divergenze insormontabili tra i componentiex maggioranza di, ha convocato per questa mattina (ore 12) al Quirinale Mario, a cui conferirà l’incarico di formare un nuovo esecutivo. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sulladiDI ...

