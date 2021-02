Crisi di governo, Mario Draghi ha accettato l’incarico: “Momento difficile, dobbiamo essere all’altezza” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Mario Draghi ha accettato l’incarico con riserva”. Sono queste le parole pronunciate poco fa da Ugo Zampetti, segretario della presidenza della Repubblica. La notizia era nell’aria e ora è praticamente ufficiale. Sarà Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea, a provare a formare un governo tecnico dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Ugo Zampetti, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “hacon riserva”. Sono queste le parole pronunciate poco fa da Ugo Zampetti, segretario della presidenza della Repubblica. La notizia era nell’aria e ora è praticamente ufficiale. Sarà, ex presidente della Banca centrale europea, a provare a formare untecnico dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Ugo Zampetti, L'articolo NewNotizie.it.

