Crisi di governo, Conte affossato dai veti incrociati, Draghi alle 12 al Quirinale, Mattarella impedisce il ritorno alle urne. (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi alle 12 al Quirinale . Una chiamata del Colle che convince i mercati. La Borsa di Milano apre in forte rialzo nell'attesa che l'ex presidente della Bce vada dal presidente della ... Leggi su gazzettadisalerno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario12 al. Una chiamata del Colle che convince i mercati. La Borsa di Milano apre in forte rialzo nell'attesa che l'ex presidente della Bce vada dal presidente della ...

mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - diegoimbriani : RT @mariaederaM5S: Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a differen… - ChicoCayetano : RT @LucaPicotti: @colvieux @marioricciard18 Veramente un azzardo cercare una manovra di palazzo per far cadere un premier con un gradimento… -