Crisi cinque stelle, il paradosso di finire all’opposizione con il 33% (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Potrebbe essere il più grande paradosso della storia repubblicana, il 33% del Movimento a marzo 2018 servirà comunque ad essere opposizione Fonte Getty ImagesIl colpo più forte ieri lo ha incassato il Movimento cinque stelle. E’ lì che si capirà se la maggioranza sarà di larghissime intese, o il partito del 33% rimarrà fuori dall’esecutivo. Il sostegno giusto verso i pentastellati potrebbe addirittura far si che questo governo non trovi la maggioranza, anche se il problema si risolverebbe con il sostegno della Lega. Passo in avanti che farebbe della Lega un partito statalista, e riporterebbe il M5S all’opposizione. “Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi – scrive Danilo Toninelli su Facebook. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Potrebbe essere il più grandedella storia repubblicana, il 33% del Movimento a marzo 2018 servirà comunque ad essere opposizione Fonte Getty ImagesIl colpo più forte ieri lo ha incassato il Movimento. E’ lì che si capirà se la maggioranza sarà di larghissime intese, o il partito del 33% rimarrà fuori dall’esecutivo. Il sostegno giusto verso i pentastellati potrebbe addirittura far si che questo governo non trovi la maggioranza, anche se il problema si risolverebbe con il sostegno della Lega. Passo in avanti che farebbe della Lega un partito statalista, e riporterebbe il M5S. “Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi – scrive Danilo Toninelli su Facebook. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne ...

