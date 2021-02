Crimi: “Un Governo tecnico non fa il bene del Paese, abbiamo già dato. Siamo determinanti. L’obiettivo di Renzi era spaccare tutto e tutti. Questa soddisfazione non gliela dobbiamo dare” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Oggi ci ritroviamo con un Governo tecnico. Mettete da parte Draghi, al di là della persona, pensate a un Governo tecnico, freddo e calcolatore. Al di là di quello che faremo quando e se dovesse nascere questo Governo noi saremo condizionati”. E’ quanto ha detto all’assemblea dei gruppi M5S il capo politico Vito Crimi “Un Governo tecnico – ha aggiunto il leader pentastellato – avrebbe mai potuto fare il reddito di cittadinanza? Avrebbe potuto fare misure costose ma innovative e di rilancio come il superbonus al 100% e le comunità energetiche? Queste sono operazioni che può fare un Governo politico, non un Governo che ha la necessità di far quadrare i conti. Un tecnico non fa il bene ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Oggi ci ritroviamo con un. Mettete da parte Draghi, al di là della persona, pensate a un, freddo e calcolatore. Al di là di quello che faremo quando e se dovesse nascere questonoi saremo condizionati”. E’ quanto ha detto all’assemblea dei gruppi M5S il capo politico Vito“Un– ha aggiunto il leader pentastellato – avrebbe mai potuto fare il reddito di cittadinanza? Avrebbe potuto fare misure costose ma innovative e di rilancio come il superbonus al 100% e le comunità energetiche? Queste sono operazioni che può fare unpolitico, non unche ha la necessità di far quadrare i conti. Unnon fa il...

lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - dellorco85 : #Crimi: 'Il M5S non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario #Draghi.' - andrea_cioffi : Vito Crimi Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile s… - _marlene1265 : RT @Virus1979C: Il Movimento 5 stelle punta ad un governo politico, non può appoggiare un esecutivo tecnico guidato da Draghi. E' la posizi… - _marlene1265 : RT @Virus1979C: 'Al di là della persona Draghi, il governo tecnico non ha una visione dalla parte della gente'. Questo, apprende l'Adnkrono… -