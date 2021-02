Covid variante sudafricana | a Varese il primo caso in Italia

RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - TgLa7 : #Covid: allarme #Gb, 'la variante inglese sta #mutando ancora' Scienziati rivelano 'nuovi cambiamenti genetici preoccupanti' - RaiNews : 'I dati provenienti dal Sudafrica indicano che la variante presente in quel Paese sta causando un alto tasso di sec… - cremaonline : Indagine dell'#AtsValPadana: 'individuati a Crema tre casi #Covid della #varianteInglese' - Signorasinasce : #Covid, #maxifocolaio di #varianteinglese: si valuta se chiudere l'intero paese -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

Il primo caso disudafricana del- 19 in Italia si materializza a Varese . L'azienda sanitaria varesina ha emesso una nota nella quale si legge che "è in corso di valutazione presso l'Ospedale di Varese ...... di tornare a una vita sociale normale e di diminuire la mortalità legata al- 19, e se sarà ...separare gli effetti dell'isolamento da quelli del vaccino e della presenza della...Varese, 3 febbraio 2021 - Il primo caso di variante sudafricana del Covid-19 in Italia si materializza a Varese. L'azienda sanitaria varesina ha emesso una nota nella quale si legge che "è in corso di ...Il paese che ha finora vaccinato la quota più alta di popolazione è un laboratorio a cielo aperto per capire come funzionano i vaccini e qual è il loro impatto sull’andamento della pandemia. Leggi ...