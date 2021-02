Covid, ultime notizie. Nuovo piano sui vaccini, oggi vertice governo regioni. DIRETTA (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si discute dell'efficacia di Astrazeneca sopra i 55 anni, mentre scende il tasso di positività ma non le vittime. oggi l'incontro tra governo e regioni per rimodulare il piano vaccinale. Intanto, il governatore del Veneto Zaia si muove autonomamente sul mercato per “comprare altri vaccini”. In Lombardia, Bertolaso punta a immunizzare tutti entro giugno Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si discute dell'efficacia di Astrazeneca sopra i 55 anni, mentre scende il tasso di positività ma non le vittime.l'incontro traper rimodulare ilvaccinale. Intanto, il governatore del Veneto Zaia si muove autonomamente sul mercato per “comprare altri”. In Lombardia, Bertolaso punta a immunizzare tutti entro giugno

