Covid, ultime notizie. Bollettino di oggi: 13.189 casi su 279.307 tamponi, 477 morti. LIVE (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nuovo report registra un tasso di positività del 4,7%. Si discute dell'efficacia di Astrazeneca sopra i 55 anni, mentre scende il tasso di positività ma non le vittime. Incontro tra governo e Regioni per rimodulare il piano vaccinale. Intanto, il governatore del Veneto Zaia si muove autonomamente sul mercato per “comprare altri vaccini”. In Lombardia, Bertolaso punta a immunizzare tutti entro giugno Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nuovo report registra un tasso di positività del 4,7%. Si discute dell'efficacia di Astrazeneca sopra i 55 anni, mentre scende il tasso di positività ma non le vittime. Incontro tra governo e Regioni per rimodulare il piano vaccinale. Intanto, il governatore del Veneto Zaia si muove autonomamente sul mercato per “comprare altri vaccini”. In Lombardia, Bertolaso punta a immunizzare tutti entro giugno

