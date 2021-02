Covid, ultime notizie. Bollettino di oggi: 13.189 casi su 279.307 tamponi, 477 morti. LIVE (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nuovo report registra un tasso di positività del 4,7%. Calano i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Incontro tra governo e Regioni che hanno rimodulato il piano vaccinale: Pzifer e Moderna verranno somministrati ad anziani e persone fragili, quello AstraZeneca, al di sotto dei 55 anni, a personale scolastico, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nuovo report registra un tasso di positività del 4,7%. Calano i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Incontro tra governo e Regioni che hanno rimodulato il piano vaccinale: Pzifer e Moderna verranno somministrati ad anziani e persone fragili, quello AstraZeneca, al di sotto dei 55 anni, a personale scolastico, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti

