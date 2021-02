Covid, ok dell’Aifa ai test clinici sul vaccino italiano: lo studio al Pascale di Napoli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – studio sarà svolto al Pascale di Napoli, Spallanzani di Roma e San Gerardo di Monza (Adnkronos Salute) – Covid-eVax, a differenza dagli altri vaccini approvati finora dall’Ema, è basato su un frammento di Dna iniettato nel muscolo che promuove la produzione di una porzione specifica della proteina spike del virus, stimolando una forte reazione immunitaria contro il virus. L’efficienza del processo è aumentata dalla tecnica dell”’elettroporazione”, che favorisce il passaggio del Dna all’interno delle cellule in maniera semplice, rapida e senza effetti collaterali grazie a lievi e brevi stimoli elettrici. Takis – riferisce la nota – collabora da anni con un’altra azienda italiana, Igea, il cui ”elettroporatore” è già disponibile in tutta Europa. Le tre aziende insieme ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutisarà svolto aldi, Spallanzani di Roma e San Gerardo di Monza (Adnkronos Salute) –-eVax, a differenza dagli altri vaccini approvati finora dall’Ema, è basato su un frammento di Dna iniettato nel muscolo che promuove la produzione di una porzione specifica della proteina spike del virus, stimolando una forte reazione immunitaria contro il virus. L’efficienza del processo è aumentata dalla tecnica dell”’elettroporazione”, che favorisce il passaggio del Dna all’interno delle cellule in maniera semplice, rapida e senza effetti collaterali grazie a lievi e brevi stimoli elettrici. Takis – riferisce la nota – collabora da anni con un’altra azienda italiana, Igea, il cui ”elettroporatore” è già disponibile in tutta Europa. Le tre aziende insieme ...

