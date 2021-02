Covid, nel centro di Roma nel weekend corridoi anti - assembramento (Di giovedì 4 febbraio 2021) corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido il transito delle persone ed evitare stazionamenti, controlli al Pincio anche con pattuglie a cavallo di polizia e carabinieri. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021)con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido il transito delle persone ed evitare stazionamenti, controlli al Pincio anche con pattuglie a cavallo di polizia e carabinieri. ...

borghi_claudio : Nel caso non aveste visto: il Presidente Mattarella ha affermato che nei paesi dove si è votato i contagi sono espl… - ZZiliani : Comprare in tempo di Covid #Chiesa, #Arthur, #Morata e #Kulusevski e piangere miseria per la crisi innescata nel ca… - RiccardoLuna : In 24 ore 100 mila over 80 nel Lazio si sono potuti prenotare per il vaccino anti Covid. 1) i problemi di esordio d… - alessloveslouis : Comunque il COVID, la fame nel mondo, e tutti i mali sono colo mia in quanto larrie e directioner. Chiedo umilmente perdono - PoliteKosmo : RT @LAURADEPS: ancora la #fakenews di #Mattarella ribadita dalla #Palomballe per cui le elezioni nel Mondo hanno aumentato i contagi da #Vi… -