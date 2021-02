Covid Italia, oggi 13.189 contagi e 477 morti: bollettino 3 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 13.189 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 3 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 477 morti che portano il totale a 89.820 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. I dati regione per regione: Veneto – Sono 629 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano altri 57 morti, come reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 39.047 tamponi. Basilicata – Sono 68 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, tutti riguardanti residenti in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 13.189 ida coronavirus inresi noti, 3, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 477che portano il totale a 89.820 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. I dati regione per regione: Veneto – Sono 629 i nuovidi Coronavirus in Veneto secondo ildi, 3. Si registrano altri 57, come reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 39.047 tamponi. Basilicata – Sono 68 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, tutti riguardanti residenti in ...

