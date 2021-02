Covid Italia, oggi 13.189 contagi e 477 morti: bollettino 3 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 13.189 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 3 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 477 morti che portano il totale a 89.820 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Sono 279.307 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 4,7%. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.145, con un calo di 69 unità. I dati regione per regione: Veneto – Sono 629 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano altri 57 morti, come reso noto dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 13.189 ida coronavirus inresi noti, 3, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 477che portano il totale a 89.820 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Sono 279.307 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 4,7%. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.145, con un calo di 69 unità. I dati regione per regione: Veneto – Sono 629 i nuovidi Coronavirus in Veneto secondo ildi, 3. Si registrano altri 57, come reso noto dal ...

