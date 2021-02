Covid Italia, i dati di oggi delle regioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I dati delle regioni di oggi, mercoledì 3 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia. Sono 1.738 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano altri 46 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 38.651. L’indice del rapporto tra positivi e tamponi effettuati è al 4,4%. I guariti/dimessi salgono a 467.193 (+906). I pazienti in terapia intensiva sono 359 (-2), le persone ricoverate in area non critica sono 3.554 (+10). Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sale a 27.259. Questi i nuovi casi per provincia: nuovi casi per provincia: Milano: 395 (di cui 157 a Milano città); Bergamo: 81; Brescia: 429; Como: 97; Cremona: 61; Lecco: 64; Lodi: 49; Mantova: 110; Monza e Brianza: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Idi, mercoledì 3 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in. Sono 1.738 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di, 3 febbraio. Si registrano altri 46 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 38.651. L’indice del rapporto tra positivi e tamponi effettuati è al 4,4%. I guariti/dimessi salgono a 467.193 (+906). I pazienti in terapia intensiva sono 359 (-2), le persone ricoverate in area non critica sono 3.554 (+10). Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sale a 27.259. Questi i nuovi casi per provincia: nuovi casi per provincia: Milano: 395 (di cui 157 a Milano città); Bergamo: 81; Brescia: 429; Como: 97; Cremona: 61; Lecco: 64; Lodi: 49; Mantova: 110; Monza e Brianza: ...

ladyonorato : Precisazione che evidenzia ancor più l’asservimento italiano alla supremazia dell’UE... potevano approvare autonoma… - Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : Ricoverato per #Covid, il suo #cane lo aspetta da due mesi davanti casa. 'Mi manca molto. E' una compagnia impagabi… - ab_itudinario : Anticorpi monoclonali Covid: l'Aifa dà il via libera in Italia - la Repubblica - - attilascuola : RT @IzzoEdo: MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO 2021 18.43.45 == #Covid: #Aifa ha dato il via libera ad anticorpi monoclonali = (AGI) - Roma, 3 feb. -… -