Covid in Italia: da ieri un leggero incremento di nuovi contagi e altri 477 decessi. Meglio nelle terapie intensive (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il tempo di tirare un po' il fiato ed ecco che, seguendo il consueto andamento altalenante, oggi dati relativi al Covid nel Paese, sono lievemente saliti. Da ieri infatti, a fronte di 279.307 tamponi (tra molecolari e antigenici) eseguiti, il tasso di positività è risalito, attestandosi al 4,7%, in virtù dei 13.189 nuovi contagi censiti dal report quotidiano stilato dal ministero della Salute. Dunque oggi in Italia, gli attualmente positivi (ma non tutti 'malati'), sono 434.722. Di conseguenza, se ieri nessuna regione aveva registrato più di mille casi, oggi sono invece in 5 ad averne: la Lombardia (1.738), la Campania (1.539), il Lazio (1.164), l'Emilia Romagna (1.047), e la Puglia (1.044) Sempre alto purtroppo il numero delle vittime (altre 477 in 24 ore), che portano così il totale ...

