Covid, il bollettino di oggi: 13.189 nuovi casi e 476 morti, in calo i ricoveri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 3 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.189 i nuovi casi di positività al coronavirus e 476 i morti nelle ultime 24 ore. 279.307 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 4,7%, in risalita rispetto a ieri (era al 3,9%). (segue dopo la foto) I ricoverati con sintomi nei reparti Covid sono 246 in meno, in totale sono 20.071. I casi attualmente positivi sono 434.722 (-3.043), mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.145. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita da Campania e Lazio. Covid bollettino ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)3 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.189 idi positività al coronavirus e 476 inelle ultime 24 ore. 279.307 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività à al 4,7%, in risalita rispetto a ieri (era al 3,9%). (segue dopo la foto) I ricoverati con sintomi nei repartisono 246 in meno, in totale sono 20.071. Iattualmente positivi sono 434.722 (-3.043), mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.145. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita da Campania e Lazio....

