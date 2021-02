COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su effettuati 1036 sono risultate positive al COVID 75 persone: – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 8, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Cervinara; – 1, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residenti nel comune di Forino; – 3, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 4, residenti nel comune di Montefusco; – 3, residenti nel comune di Montella ; – 2, residenti nel comune di Montemarano; – 14, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, residenti nel comune di Nusco; – 4, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su effettuati 1036 sono risultate positive al75 persone: – 4, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 8, residenti nel comune di; – 3, residenti nel comune di Cervinara; – 1, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residenti nel comune di Forino; – 3, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 4, residenti nel comune di Montefusco; – 3, residenti nel comune di Montella ; – 2, residenti nel comune di Montemarano; – 14, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, residenti nel comune di Nusco; – 4, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di ...

