Covid, dal 15 febbraio possibile ripresa spostamenti tra regioni gialle: i dettagli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una piccola luce all’orizzonte, quella che potrebbe portare alla ripresa degli spostamenti tra regioni ‘gialle’ a partire dal 15 febbraio. Fino a quella data, infatti, resta in vigore il divieto di spostamento se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Qualora l’indice Rt dovesse continuare a rimanere al di sotto dell’1, come è accaduto nell’ultimo monitoraggio settimanale quando risultava pari a 0,84, il governo potrebbe dare il via libera agli spostamenti tra regioni anche per motivi differenti da quelli ormai già noti, come ad esempio il turismo. Attesa per la decisione del Comitato Tecnico Scientifico Il Comitato Tecnico Scientifico dovrà quindi comunicare all’esecutivo quali dovrebbero essere le ulteriori misure da attuare anche dopo metà ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una piccola luce all’orizzonte, quella che potrebbe portare alladeglitra’ a partire dal 15. Fino a quella data, infatti, resta in vigore il divieto di spostamento se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Qualora l’indice Rt dovesse continuare a rimanere al di sotto dell’1, come è accaduto nell’ultimo monitoraggio settimanale quando risultava pari a 0,84, il governo potrebbe dare il via libera aglitraanche per motivi differenti da quelli ormai già noti, come ad esempio il turismo. Attesa per la decisione del Comitato Tecnico Scientifico Il Comitato Tecnico Scientifico dovrà quindi comunicare all’esecutivo quali dovrebbero essere le ulteriori misure da attuare anche dopo metà ...

RegLombardia : #LNews Il piano a cui sta lavorando Guido Bertolaso prevede che in Lombardia si vaccini h24 dal lunedì alla domen… - RaiNews : 'I dati provenienti dal Sudafrica indicano che la variante presente in quel Paese sta causando un alto tasso di sec… - _MiBACT : Da oggi musei aperti nelle 'regioni gialle' nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo le modalità e gl… - dab_itudine : RT @aboubakar_soum: Il settore dello spettacolo e della cultura versa in condizioni disastrose aggravate dal Covid. A causa della crisi di… - GREENLA07925841 : RT @gponedotcom: Fausto Gresini: peggiora l'ossigenazione ed è tornata la febbre: Il popolare team manager ex iridato non è ancora fuori da… -